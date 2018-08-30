«Зенит» проиграл «Мольде», но по сумме двух встреч вышел в групповой этап Лиги Европы

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Мольде» в четверг, 30 августа. Петербуржцы проиграли со счетом 1:2.

Сине-бело-голубые первыми забили благодаря точному удару Далера Кузяева на 21-й минуте. На 65-й минуте Эйрик Хестад сравнял, на 76-й Эрлинг Холанд вывел норвежцев вперед. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, «Мольде» нужно было забивать еще минимум один, но «Зенит» не позволил норвежцам это сделать.

По сумме двух матчей (первая игра 23 августа завершилась победой «Зенита» 3:1) в групповой этап вышел петербургский клуб. Жеребьевка состоится 31 августа.