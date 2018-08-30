Происшествия
За экстремизм в составе «Команды наемных головорезов» арестован 18-летний москвич. Дело уже сравнивают с «Новым величием»
В Москве восемнадцатилетнего Германа Ткачева обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе «Команда наемных головорезов». По делу как свидетели проходят несколько несовершеннолетних. Об этом 30 августа сообщает «Дождь» со ссылкой на правозащитницу Аллу Фролову.
Молодых людей задержали в конце мая у метро «Каширская» во время празднования дня рождения. Старшего из них, Германа Ткачева, доставили в Следственный комитет на допрос.
Ему предъявлено обвинение по пунктам 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества» и «Вовлечение лица в экстремистское сообщество»). Гарнизонный суд Москвы арестовал Ткачева на два месяца, он содержится в СИЗО «Матросская Тишина».
«Они собирались в «Бургер Кинге», обсуждали какие-то глупости, в чатах не общались, а их задерживали с маски-шоу», — рассказала Фролова.
По данным ТАСС, военное следствие занялось этим делом в июле 2018 года. «Команда наемных головорезов» представляет собой примерно такую же организацию, как и нашумевшее «Новое величие», — рассказал источник издания.
Справка:
Напомним, нескольких молодых людей ранее обвинили в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. В СМИ называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью. Дело вызвало большой общественный резонанс из-за содержания в СИЗО двух юных участниц «Нового величия» – Анны Павликовой и Марии Дубовик. Под публичным давлением их все же отпустили под домашний арест.