За экстремизм в составе «Команды наемных головорезов» арестован 18-летний москвич. Дело уже сравнивают с «Новым величием»

В Москве восемнадцатилетнего Германа Ткачева обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе «Команда наемных головорезов». По делу как свидетели проходят несколько несовершеннолетних. Об этом 30 августа сообщает «Дождь» со ссылкой на правозащитницу Аллу Фролову.

Молодых людей задержали в конце мая у метро «Каширская» во время празднования дня рождения. Старшего из них, Германа Ткачева, доставили в Следственный комитет на допрос.

Ему предъявлено обвинение по пунктам 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества» и «Вовлечение лица в экстремистское сообщество»). Гарнизонный суд Москвы арестовал Ткачева на два месяца, он содержится в СИЗО «Матросская Тишина».

«Они собирались в «Бургер Кинге», обсуждали какие-то глупости, в чатах не общались, а их задерживали с маски-шоу», — рассказала Фролова.

По данным ТАСС, военное следствие занялось этим делом в июле 2018 года. «Команда наемных головорезов» представляет собой примерно такую же организацию, как и нашумевшее «Новое величие», — рассказал источник издания.