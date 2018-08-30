Французского актера и почетного удмурта Депардье заподозрили в домогательствах

Актера, гражданина России Жерара Депардье обвинила в домогательствах 22-летняя французская актриса. Об этом 30 августа пишет Le Parisien.

Имя актрисы не называется. По данным издания, девушка написала заявление в полицию, началось расследование. В материалах дела якобы утверждается, что Депардье дружил с отцом актрисы и предложил ей помощь в карьере. Как утверждает в своем заявлении девушка, насилие произошло 7 и 13 августа в особняке Депардье. Они там собирались репетировать.

Адвокат актера заявил, что Депардье отрицает все обвинения и надеется, что в ходе расследования будет установлена его невиновность.

Напомним, российское гражданство актер получил в 2013 году, а тяга к перемене мест возникла после введения Парижем налога на роскошь — 75% с доходов. Отметим, задолжать Депардье успел и российской налоговой – правда, совсем несерьезную сумму.