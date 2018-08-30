Reuters: Российские власти готовят новую систему блокировок в Интернете. В ходе испытаний пострадал Сбербанк

Новую технологию блокировок запрещенных ресурсов в Интернете готовит межведомственная комиссия, в которую вошли представители ФСБ, Роскомнадзора, министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Об этом 30 августа сообщает Reuters со ссылкой на протокол заседания этой комиссии.

Испытания новых систем якобы проходят с 6 августа в городе Реутов. Свои системы фильтрации трафика предлагали компании РДП.РУ, АДМ Системы, НТЦ Протей, DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и Концерна Автоматика (входит в госкорпорацию Ростех). Совладелец НТЦ Протей Антон Пинчук подтвердил Reuters факт таких испытаний, но уточнил, что его компания отказалась от участия. По его словам, сроки для подготовки к масштабной задаче были даны слишком небольшие.

«В рамках испытаний на сети Ростелекома от DPI хотели распознавания и возможности блокировки практически всех известных сетевых протоколов на канале более чем в 1 Тбит/с. Наша DPI успешно работает на сетях многих операторов связи, но под более конкретные задачи», – пояснил Пинчук.

В Ростелекоме и ФСБ от комментариев отказались. Источники в Роскомнадзоре сообщили Reuters, что по итогам испытаний ведомства надеются выбрать лучшую систему, поставить конкретные задачи по ее доработке, а затем установить ее на сетях всех операторов связи в России «с целью создания эффективной системы блокировки запрещенного контента в Интернете».

По словам собеседников Reuters, в ходе испытаний пытались блокировать протоколы MTProto и SOCKS (используются для передачи сообщений в Telegram), однако в итоге был заблокирован доступ ко многим добросовестным ресурсам — например, Cбербанк Онлайн.