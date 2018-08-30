17-летний инициатор избиения посетителей Таврического сада арестован. Он сломал челюсть школьному учителю

Смольнинский суд Петербурга арестовал 17-летнего обвиняемого в нападении на петербуржцев в Таврическом саду. Он уже два года является фигурантом аналогичного дела.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 30 августа обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Вину фигурант не признал, от дачи показаний отказался», – уточняет пресс-служба.

По версии следствия, молодой человек, состоящий на учете в наркологическом диспансере и центре восстановительного лечения «Детская психиатрия», в состоянии алкогольного опьянения спонтанно нанес школьному учителю в Таврическом саду не менее двух ударов в область лица, причинив черепно-мозговую травму, перелом нижней челюсти в двух местах, ушиб мозга. Дело возбуждено по статье 112 УК – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Молодой человек много лет состоит на учетах профилактики безнадзорности и преступности. Он проходил обучение в спецшколе для детей с девиантным поведением, был осужден в 2017 году за грабеж и является фигурантом уголовного дела о насильственных преступлениях в отношении прохожих. Дело слушается Приморским райсудом.