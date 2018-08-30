“Фонтанка” за 60 секунд — 30 августа

Экономист Владимир Милов, экс-заместитель министра энергетики России, проанализировал выступление Владимира Путина перед гражданами и нашел нестыковки. А заодно и недостающие 200 – 300 миллиардов рублей для пенсионной системы.

Охотница за головами рассказала «Фонтанке», с какого возраста у вас начнутся проблемы с трудоустройством. И что делать, чтобы не впасть в нищету.

Выбитый зуб в деле о насилии над полицейским на акции «Он нам не царь» оказался мертвым. И это хорошо. С корнем он был бы ценнее.

Женщины встали грудью за экс-оперативников, которых обвиняют в том, что они жгли задержанным ноздри и поливали спину кипятком. В суде едва не разоблачили заговор федерального масштаба.

Шпана возрождается в пику гламуру и кастрированной жизни. Вышенков, как всегда четко, разъясняет, почему А.У.Е. – это нормальнее, чем салатик с утиными попками.

В Военном следственном управлении по Западному военному округу выясняют, кто именно во время обыска пробил карабином «Тигр» внутренности заслуженного жулика и сделал его инвалидом. Удивительное дело.

«Фрунзенская» обойдется без мозаики за миллиард. Станцию велено сдать в срок, иначе организаторам работ покажут совсем другие картинки.

Выяснилось, чем отравилась молодежь в «Прибалтийской». Не поверите — подсолнечным маслом. Осталось найти Аннушку и того, кто в результате разбирательств останется без головы.

Хорошая новость — квартиры дорожать не будут. Если мы и дальше не будем их покупать.

Затея была по умолчанию провальной. Кино про Гоголя, который охотится на нечисть, снятое каналом, у которого слоган «настоящий мистический». В прокат вышел «Гоголь. Страшная месть» – и внезапно оказался годным.