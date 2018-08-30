"Воин В" может остаться в программе реновации. Компания ведет переговоры со Смольным

Компания "Воин В", расселяющая в рамках программы реновации хрущевки в Петербурге, ведет переговоры о продлении договора. Шансы заключить мировое соглашение инвестор оценивает как высокие, сообщил 30 августа "Фонтанке.ру" представитель застройщика Рита Беспалова.

"С "СПб Реновацией" было заключено мировое соглашение. Мы сейчас тоже ведем переговоры, и есть большая вероятность того, что с нами тоже будет заключено мировое соглашение", – сказала Беспалова.

Информацию о том, что городские власти и "Воин В", скорее всего, договорятся о продлении программы реновации в ближайшее время, также подтвердил нашему изданию осведомленный источник в профильном комитете.

С момента заключения договора компания успела возвести 3 жилых дома на 350 квартир в Ульянке. 100 квартир, по словам Беспаловой, были переданы городу. Правда, в комитете по строительству переданных застройщиком квартир насчитали всего 43.

Договор с "Воин В" о программе развития застроенных территорий истек в феврале 2018 года. Еще в прошлом году застройщик обратился в суд с требованием продлить его. Однако сначала получил отказ в удовлетворении своих требований в первой инстанции, а в мае этого года проиграл апелляцию. Заседание суда кассационной инстанции назначено на 11 сентября.

В июле "Воин В", несмотря на судебное решение, продолжал работы в Ульянке, жителям которой не удалось оспорить выданное компании разрешение на строительство.

Напомним, "СПб Реновация" 28 августа заключила мировое соглашение с комитетом имущественных отношений Петербурга. Договор был пролонгирован до 2029 года.