Кто довел до погрома в Таврическом саду. Толпу подростков А.У.Е. могли остановить два года назад

Взявшийся за расследование нападений в центре Петербурга Следственный комитет заявил, что «принципиально оценит» действия чиновников, допустивших малолетнюю преступность. В 2016 году, когда эти же подростки регулярно избивали людей, знавший об этом СК принципиальность не проявлял.

Николай Рютин/Интерпресс

В Петербурге по обвинению в избиении посетителей Таврического сада задержаны трое 17-летних подростков с уголовным прошлым и настоящим. Они уже сидели под арестом и получали сроки за насильственные преступления. Сколоченная вокруг них группа очень хорошо известна правоохранителям Петербурга.

Смольнинский суд вечером 30 августа рассматривает ходатайства об аресте подростков, обвиненных в спонтанном нападении на посетителей Таврического сада. Инцидент произошел вечером 24 августа.

Уголовное дело возбуждала полиция, но Следственный комитет, объяснив свой интерес общественным резонансом, забрал материалы себе и развил кипучую деятельность. 28 августа ведомство пообещало провести масштабную работу:

«Следователи дадут правовую оценку действиям родителей школьников, обязанных контролировать их поведение, установят все причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, по результатам которых будут внесены представления в соответствующие компетентные органы. Также следствие выяснит, имелась ли возможность у подростков воспользоваться организованными формами досуга. При этом следователи принципиально оценят действия (бездействие) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверят своевременность превентивных мер по предотвращению преступного поведения этих молодых людей».

Все молодые люди Следственному комитету не менее знакомы, чем чиновникам опеки. Трое нынешних фигурантов – жители с улиц Аэродромной, Дегтярной и Богатырского проспекта – в ноябре 2016 года были задержаны и арестованы Приморским райсудом за серию уличных нападений.

Тогда в трех районах Петербурга были возбуждены 11 уголовных дел после разбоев, грабежей, краж и беспричинных избиений прохожих, в том числе несовершеннолетних. СК объединил все дела и установил 14 участников. Дело без лишней шумихи расследовалось одиннадцать месяцев и было передано в суд. Уже тогда следствию был известен список образовательных учреждений, где учились обвиняемые, их родители и законные представители, организации, на учете которых они состояли, и поименно – должностные лица, ответственные за организацию досуга, профилактику безнадзорности и преступного поведения.

К маю 2018-го трое подростков, обвиняемых в бесчинствах в Таврическом, по тому многоэпизодному делу просидели в СИЗО № 4 на улице Академика Лебедева полтора года. Судья Екатерина Богданова, которая слушает дело, из-за предельных сроков содержания под стражей изменила меру пресечения на домашний арест и поручила УФСИН следить за выполнением строгих ограничений. Подросткам запрещалось покидать квартиры, кроме медицинской необходимости. Единственное, что им было дозволено, – совершать прогулки в пределах муниципалитета. Для контроля за перемещениями на них надели электронные браслеты, но они не помешали в девять вечера 24 августа оказаться в центре Петербурга.

Характер преступлений двухлетней давности ничем не отличается от скандального налета. Например, вечером 19 сентября 2016 года более десяти подростков, среди которых были и многие участники побоища в Таврическом саду, на Коломяжском проспекте, у 20-го дома, избили прохожего и забрали деньги. Через несколько часов награбленное кончилось, и они на проспекте Энгельса для продолжения отдыха совершили с помощью перцового газа нападение на группу прохожих. Избили их, забрали личные вещи, в том числе куртку, и наличность.

«Мне кричали: «Отдай телефон!» – вспоминал один из пострадавших. – Я передал мобильный. Мне сказали: «За шмот поясни!» – то есть объясни, почему ты носишь куртку именно этой марки. Я не смог объяснить и отдал свою куртку, которую один из нападавших (сегодня он доставлен в Смольнинский суд. – Прим. ред.) надел на себя. Я побежал в сторону метро «Озерки».

За три дня до этого на Васильевском острове был избит и ограблен молодой человек, который случайно при выходе из магазина толкнул плечом одного из подростков.

«Меня догнали, сказали, что порежут, ударили в голову и по ногам, – давал показания потерпевший. – Требовали деньги в качестве компенсации за неуважение к ним. Я сказал, что наличных нет, они потребовали перевести 1000 рублей с банковской карты на карту».

По данным «Фонтанки», 30 августа Следственный комитет по делу Таврического сада просит арестовать 17-летних:

– рожденного с отягощенной наследственностью, с выявленной в шестилетнем возрасте ВИЧ-инфекцией, осужденного в апреле 2017 года за серию краж, имеющего образование 7 классов, состоящего на многих учетах органов профилактики;

– воспитанника спецшколы № 2 для лиц с девиантным поведением и ранней алкоголизацией, склонного к бродяжничеству, вызывающему провокационному поведению, наблюдавшегося у психиатра, состоящего на учете в наркологическом диспансере, центре восстановительного лечения «Детская психиатрия» и отделе по делам несовершеннолетних Приморского УМВД;

– состоящего на учете в психоневрологическом диспансере и полицейском отделе по делам несовершеннолетних, осужденного в декабре 2016 года за серию грабежей, с поведенческими нарушениями, не способного по уровню своего психического развития в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»