В Петербургской ОЭЗ появятся два новых завода за 890 млн рублей

В Петербургской особой экономической зоне появятся два новых завода. Как рассказала «Фонтанке» директор ОЭЗ Тамара Рондалева, 30 августа экспертный совет одобрил строительство предприятий с общей суммой инвестиций 890 млн рублей.

«ПФ «Элкон» вложит 360 млн рублей в запуск завода площадью 6 тыс. кв. м на территории площадки «Новоорловская». На нем будут выпускать платы и электронные комплектующие. Компания входит в «Пантес Груп» предпринимателя Кирилла Брусенцова и его партнеров.

ПК «ГТС» за 527 млн рублей хочет построить промышленно-исследовательский центр для разработки и производства систем инженерной защиты. Он расположится тоже на территории «Новоорловской». Проект предполагается сдать к 2023 году. Компания принадлежит владельцу группы компаний «БИС» Владиславу Тейге и владельцу группы компаний «Гранит» Андрею Евдокимову.

Также два действующих резидента ОЭЗ пересмотрели свои проекты. Компания «Биокад» сообщила об увеличении инвестиций в завод биологических субстанций и готовых лекарственных средств, который планируется построить к концу 2019 года на площадке «Нойдорф». Размер вложений вырастет с 1,965 до 23,1 млрд рублей. По словам Тамары Рондалевой, корректировка связана с появлением второй очереди и увеличением затрат на НИОКР. Ранее компания сообщала о проблемах с поставками импортного оборудования, из-за которых вынуждена заняться разработкой оборудования и начать его выпуск по контракту в Китае.

Еще один фармпроизводитель, «Гем-Стандарт», также пересмотрел свой проект. Ранее компания хотела запустить в «Новоорловской» экспериментально-производственный комплекс по выпуску препаратов из плазмы крови человека к 2014 году. Но не смогла выполнить свой план. Сейчас компания обещает реализовать проект в 2020 году. Инвестиции увеличатся с изначальных 865 млн рублей до 4,3 млрд рублей. Всего в Петербургской ОЭЗ (площадки «Нойдорф» и «Новоорловская») зарегистрировано 47 компаний.