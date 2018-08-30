Бюджет расследования отравления «Новичком» стремится к десяти миллионам. Британские власти добавили ещё три

Британское правительство выделило дополнительно 3,2 млн долларов на покрытие расходов, связанных с расследованиями инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Об этом 30 августа пишет Police Oracle.

По данным издания, вместе с добавленными средствами общий бюджет расследования составит 8,5 млн долларов. Сообщается, что полиция испытывала нехватку ресурсов, впервые столкнувшись с такими крупными инцидентами.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.

Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.