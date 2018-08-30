Володарский мост начали изучать после самопроизвольного поднятия

Специалисты из Петербургского государственного института путей сообщения императора Александра I составили программу работ по специальному обследованию Володарского моста, незапланированное поднятие которого привело к ДТП. О том, что ученые уже начали работать, сообщает СПб ГКУ «Мостотрест».

«Рабочей группе предстоит изучить разводное пролетное строение, опоры разводного пролета, механическое и гидравлическое оборудование. Помимо этого ученые проанализируют техническую документацию по сооружению, выполнят необходимые инструментальные измерения и съемки, оценят техническое состояние переправы. Обследования будут проходить в несколько этапов и займут ориентировочно не больше одного месяца. По итогам работ будет дано экспертное заключение о причинах произошедшего ДТП на мосту», – рассказывают в учреждении.

25 августа Володарский мост начал самопроизвольную разводку, приподнявшись на 30 – 40 сантиметров. В результате в образовавшийся пролет врезались 2 легковушки и 1 автобус, их водители были госпитализированы. В «Мостотресте» заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке на переправу. Это соответствует версии собеседников «Фонтанки»: дело может быть в слишком тяжелом асфальте, который уложили накануне ДТП.