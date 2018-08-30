«Зенит» назвал состав на ответный матч с «Мольде». Дзюба остался в запасе

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против норвежского «Мольде».

С первых минут сыграют вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Александр Анюков (капитан), полузащитники Эрнани, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, нападающие Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Отметим, что в запасе остался Артем Дзюба – лучший бомбардир «Зенита» этого сезона (7 голов в 7 матчах во всех турнирах сезона-2018/19).

Напомним, первый матч с «Мольде» в Петербурге 23 августа завершился со счетом 3:1.