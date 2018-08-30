Плата за проезд на городском транспорте останется прежней, но только за счет 1,2 млрд рублей из бюджета

Стоимость проезда для пассажиров в следующем году не изменится, но только благодаря субсидиям перевозчикам из казны Петербурга. Для компенсации разницы между платой за проезд и расходами транспортников может понадобиться 1,2 млрд рублей.

Об этом 30 августа сообщили на «нулевых» слушаниях бюджета городского комитета по транспорту.

В начале августа перевозчики запросили у комитета по тарифам увеличение на 2 рубля. Окончательное решение еще не принято, но комитет по транспорту включил эту цифру в бюджет на следующий год. «Если повысить тариф на 2 рубля, то, чтобы не пришлось повышать плату за проезд для граждан, нам потребуется 1,2 млрд рублей на субсидии», – сообщил его председатель Александр Головин.

Ранее на бюджетных чтениях председатель комитета по тарифам заявил, что себестоимость проезда на всех видах транспорта в 2019 году вырастет: в метрополитене – до 59,3 рубля (в 2018-м – 51,11 рубля), в троллейбусе и трамвае – до 51,6 (43,71 рубля в 2018 году), в автобусе – до 48,4 (42,59 рубля в 2018 году).

В следующем году в Петербурге должны состояться выборы губернатора города.