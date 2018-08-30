Петербуржец Игорь Федоров побил казахстанца и стал победителем молодежного чемпионата мира по боксу

Первый титул завоевали российские боксеры на молодежном чемпионате мира, проходящем в Варшаве в четверг, 30 августа. Золото в тяжелой весовой категории до 91 кг выиграл студент петербургского училища олимпийского резерва №2 Игорь Федоров.

В финале воспитанник петербургского тренера Андрея Горбачевского раздельным решением судей победил действующего чемпиона Азии среди юниоров – казахстанца Айбека Оралбая.

Еще один боксер из Северной столицы, Илья Попов, принёс серебро в весе до 64 кг. В финале судьи отдали победу его сопернику – кубинцу Идальберто Ирибару.

В пятницу, 31 августа, на молодежном чемпионате мира финальный бой предстоит ещё одному представителю Санкт-Петербурга — капитану юниорской сборной России Руслану Колесникову.