Украинские пограничники не пустили в страну российского дипломата

Госпогранслужба Украины сообщила, что 30 августа сотрудники ведомства не пустили в страну российского дипломата, который собирался въехать через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом Москва – Харьков.

«Во время осуществления проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове», — говорится в сообщении.

Ведомство заявило, что в отношении россиянина действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.

Украинские пограничники добавили, что российского дипломата вернули в РФ.