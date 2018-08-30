Смольному нужно 1,5 млрд рублей, чтобы реже закрывать метро на проверку из-за забытых вещей

В ходе утверждения бюджета ведомства на 2019 год комитет по транспорту Петербурга запросил еще 1,5 млрд рублей на обеспечение безопасности метрополитена. Как пояснил его глава Александр Головин, эти деньги нужны для того, чтобы можно было проверять оставленные бесхозные сумки без закрытия станций. Сейчас метро закрывают из-за этого в среднем три раза в день.

«У нас очень большая служба формируется, а это и зарплаты, и средства на эксплуатацию средств, и интеллектуальное телевидение. Чтобы не закрывать станции, мы рассматриваем возможность привлечения кинологов. Сейчас у нас по три закрытия в день, ну надоело уже. Главная сложность — определение опасности предмета. К сожалению, таких технических средств, чтобы подойти к закрытому предмету и определить степень риска, пока у нас нет. Сейчас мы смотрим по камерам, кто забыл, и иногда вызываем Росгвардию», – рассказал Александр Головин.

За первые 6 месяцев 2018 года служба транспортной безопасности метро Петербурга нашла больше 4 тысяч бесхозных вещей на станциях подземки. В прошлом году сообщения о бесхозах поступали в службу безопасности около 7 тысяч раз, станции закрывали около 400 раз на общее время примерно 250 часов. «Фонтанка», основываясь на материалах уголовного дела в отношении одного из лжеминеров подсчитала, что за год простой станций обходится подземке приблизительно в 15 миллионов рублей.