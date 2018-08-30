Жертвы танка на патриотическом фестивале помирились с лидером «Красной звезды». Бараненко избавили от уголовной ответственности, но танк придётся отдать

Уголовное дело в отношении лидера военно-патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко прекращено. Потерпевшим на танковом аттракционе возместили ущерб. Об этом 30 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Сегодня постановление о прекращении производства вынес Приморский районный суд.

«Потерпевшие в адресованных суду заявлениях просили прекратить настоящее уголовное дело в связи с примирением сторон, указали, что ущерб возмещен полностью, причиненный потерпевшим вред полностью заглажен. Обвиняемый обратился в суд с аналогичным заявлением», — пояснили в пресс-службе.

Суд постановил конфисковать и обратить в собственность РФ принадлежащее обвиняемому имущество – танк Т-60.

Напомним, Бараненко предъявили обвинение по статье 238 УК – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В парке 300-летия Петербурга он за плату в размере 300 рублей организовал услугу по проезду на модели танка Т-60 вне его кабины. В результате покатушек двое детей и один взрослый не удержали равновесие и упали с боевой машины.