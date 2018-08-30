Смольный одобрил высотную застройку на Октябрьской набережной

Компания "Невская мануфактура" получила разрешение строить высотки на Октябрьской набережной. Предельную высоту 75 метров 30 августа утвердила городская комиссия по землепользованию и застройке под председательством вице-губенатора Игоря Албина. Об этом "Фонтанке.ру" сообщил участник заседания КЗЗ.

Высотное жилье может появиться в рамках застройки территории фабрик "Невская мануфактура", "Бумага", Товарищества шерстяных изделий и бумажной фабрики Варгуниных.

Строительство планируется на пятнах, расположенных на адресу: Октябрьская наб., 54 и 50, литера Ю. Предполагается, что застройщиком выступит компания "БФА-Девелопмент", связанная с ООО "Невское наследие".

В 2016 году архитектурное бюро "Студия 44" Никиты Явейна представило проект под рабочим названием "Идеальный город" на Градостроительном совете. Жилая площадь квартала должна была составить порядка 330 000 кв. м. А максимальная высота – 65 метров, которых в проекте достигали три жилых дома. Но действовавшие на тот момент нормы позволяли строить без отклонений только до 40-метровой высоты.

В августе установление единой предельной высоты на уровне 75 метров заявителю согласовала районная комиссия по землепользованию и застройке. За это чиновники увеличили количество социальных объектов, которые будет обязан построить инвестор. Изначально речь шла о строительстве двух школ и двух детских садов.

Теперь количество дошкольных учреждений увеличилось до четырех. Застройщику предстоит возвести две школы с бассейнами, а заодно отдать городу для организации кабинетов врачей общей практики 900 кв. м и 500 "квадратов" под создание молодёжного клуба.