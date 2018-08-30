Проспект Художников обзаведется храмом. Для этого вырубят деревья, которых и так не хватает

В сквере на пересечении проспекта Художников и Поэтического бульвара появится храм. Разрешение на строительство религиозного объекта дала 30 августа городская комиссия по землепользованию и застройке, сообщил "Фонтанке.ру" участник заседания КЗЗ.

Формально сквер в Выборгском районе не имеет защитного зеленого статуса. Однако, если прогуляться на проспекту Художников, можно обнаружить, что территория используется для досуга местных жителей. В сквере установлена малая архитектурная форма, называемая в народе просто "Карандаши". Что с ней станет – пока непонятно.

Решение вырубить сквер ухудшит и без того не соответствующие минимальным значениям обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования (ЗНОП) показатели муниципального округа "Сергиевское".

На этот факт в ходе общественных слушаний обратил внимание гражданин Остряков. Он указал, что суммарная площадь территорий ЗНОП в округе составляет 11,06 га. А проживало в МО на 1 января 2018 года, если верить Петростату, 69 384 человека. На каждого из них приходилось всего 1,59 кв. м зеленых насаждений, это почти в 10 раз меньше норм законодательства Петербурга. Один из худших показателей во всем городе.

В 2014 году именно недостаток зеленых насаждений стал причиной отказа от строительства торгового объекта в квартале, ограниченнном улицей Ивана Фомина, проспектом Просвещения, проспектом Художников и Поэтическим бульваром. Предложение не прошло общественные слушания.