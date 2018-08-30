После дождя на набережной Мойки потекли реки

Проезжую часть на набережной Мойки затопило после дождя вечером 30 августа. Как рассказали очевидцы, около 18.00 вода заняла дорогу в районе 35-го дома.

Уровень осадков поднялся выше поребриков. В зоне подтопления оказалась одна припаркованная машина. По информации горожан, водостоки не справляются со своей работой.

В Водоканале «Фонтанке» пояснили, что по данному адресу поступал вызов, специалисты выехали на место.