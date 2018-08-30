ЕС может принять участие в восстановлении Сирии

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой в августе ездил http://https//www.fontanka.ru/2018/08/18/046/ Владимир Путин, заявила, что Европе необходимо принять участие в реформировании арабской республики.

В австрийском МИД считают, что сирийский конфликт вошел в решающую стадию, на которой будут проведены реформы. Европа не должна дистанцироваться от этого вопроса. Об этом 30 августа сообщает https://derstandard.at/2000086371759/UN-Syriengesandter-will-humanitaeren-Korridor-fuer-Idlib-schaffen австрийское издание Der Standard.

Кнайсль пообещала, что этот вопрос будет поднят на встречах министров иностранных дел стран Евросоюза.