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Бизнес
30.08.2018 17:56
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Смольный разрешил «Максидому» реконструировать завод имени Калинина под торговлю и креативные пространства

 

«Максидом» сможет реконструировать завод имени Калинина под торговлю и креативные пространства. Такое решение 30 августа приняла комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) под председательством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Михаил Огнев

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Как сообщала «Фонтанка», сеть магазинов по продаже товаров для дома и ремонта «Максидом» приобрела корпуса завода им. Калинина на Васильевском острове в 2016 году. Компания рассчитывала вложить 5 млрд рублей в его редевелопмент. В дореволюционных корпусах планировалось сделать офисы-лофты, рестораны и кафе, а на месте снесенных аварийных построек — гипермаркет «Максидом». 

Михаил Огнев

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Но на заседании в апреле 2018 года КЗЗ отклонила проект. Компании посоветовали «предметно проработать вопрос функционального наполнения ТРЦ, уточнить требования по архитектурно-планировочным решениям, оценить степень безопасности объекта». Но ретейлер предполагал, что за этим торможением стоит желание навязать дополнительные социальные обязательства.

Как следует из материалов КЗЗ, компания согласилась выделить 30 млн рублей на ремонт детского сада №36 в Василеостровском районе.

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