Фигуристка Туктамышева пообещала исполнить на соревнованиях двойной дзюлутц, если Дзюба забьет «Спартаку» два гола

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева придумала новый прыжок под названием «двойной дзюлутц» и показала его своим подписчикам в "Инстаграме". Он включает в себя фирменное празднование гола нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы.

Также спортсменка пообещала исполнить новый прыжок на официальных соревнованиях, если Дзюба сделает дубль в одном из ближайших двух матчей – сегодня, 30 августа, с «Мольде» в Лиге Европы, или в воскресенье, 2 сентября, со «Спартаком» в РПЛ.

Напомним, впервые Дзюба отпраздновал гол, отдав честь, на чемпионате мира по футболу. Жест был обращен к главному тренеру Станиславу Черчесову, который ранее также поприветствовал футболиста. В последствии этот жест стал для Артема фирменным.

Елизавета Туктамышева выступает в одиночном катании. Чемпионка мира-2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, чемпионка Европы-2015, чемпионка России-2013, бронзовый призёр чемпионата Европы-2013, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015.