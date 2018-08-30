Сирия заявила о готовности использовать право на защиту в случае атаки США

Сирийские власти предостерегают американских военных от авиаударов по республике, напомнив, что страна готова отразить нападение.

«Мы действительно используем свое право на защиту. Хотели бы подчеркнуть, что попытки, подобные тем, которые собираются предпринять США и другие, последствия будут устрашающими и окажут негативное влияние на ситуацию. Мы прямо сейчас предостерегаем от совершения тройственной агрессии по отношению к сирийскому народу», – цитирует 30 августа главу МИД Сирии Валида Муаллема РИА Новости.

Ранее сирийская армия объявила о наивысшем уровне боеготовности в случае нападения американцев, о котором предупреждало Министерство обороны России. США уже перебросили в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а также отправили на территорию Катара стратегический бомбардировщик В-1В с 24 ракетами. В то же самое время Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей с начала конфликта и готовится провести масштабные учения. Кроме того, 30 августа стало известно о том, что самый большой российский контейнеровоз везет в Сирию некий военный груз, который могут передать военным и союзникам президента Башара Асада на северо-западе арабской республики.