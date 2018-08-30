Киев подготовил документы по расторжению дружбы с Россией

Украинские власти подготовили пакет документов о расторжении договора о дружбе с Россией. Об этом 30 августа заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет портал «112».

«Я всегда говорил, что Россия нарушила все что только возможно в этом договоре. В последующие дни вы услышите, мы это передадим на рассмотрение", – отметил министр.

Ранее Павел Климкин заверял, что до 30 сентября Украина официально уведомит Россию о желании прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Напомним, договор о дружбе между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной радой в январе 1998 года.