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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
31.08.2018 12:00
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В Петербурге начал действовать сервис обустройства дома «ВОТ&ДОМ»

Представьте себе Дом Вашей мечты. Место, где Вам комфортно, куда хочется возвращаться каждый вечер. Где живут Ваши любимые люди

В Петербурге начал действовать сервис обустройства дома «ВОТ&ДОМ»

Здесь стоит самый удобный в мире диван, где все оттенки радуют глаз, а на окошке подставляет листочки солнцу Ваш любимый цветок. И даже вода в ванной комнате той температуры, как Вы любите…Но когда перед вами голые стены только что приобретённой квартиры – путь до этого самого Дома Вашей мечты кажется бесконечно долгим и трудным. Впереди нервотрёпка с поиском бригады, ремонтом, который, скорее всего, отнимет кучу денег.

Ремонт сегодня – это средоточие страхов и тревог:

  • Кому доверить работу — мастеру-одиночке, бригаде или компании?
  • Как найти добросовестных и квалифицированных специалистов?
  • Как ориентироваться в ценах на работы и не стать «дойной коровой» для нечестного мастера?
  • Зачем нужен дизайн-проект?
  • На каком языке разговаривать с плиточником или сантехником?

Вопросов всегда больше, чем ответов. А рынок полон тех, кто готов Вам «помочь». Помните, что говорят о ремонте? «Ремонт – хуже пожара», «в ремонте главное – не развестись».

А ведь этот процесс может быть творческим, может приносить радость.

Компания «ВОТ&ДОМ» до недавнего времени работала под брендом «БригадуНадо». С этим названием компания несколько лет нарабатывала опыт, совершала и исправляла ошибки, работала и училась. И настал поворотный момент – момент, когда двигаться вперёд с прежним названием стало нельзя.

фото предоставлены компанией «ВОТ&ДОМ»
фото предоставлены компанией «ВОТ&ДОМ»

Согласитесь, главное – вовсе не ремонт, не бригада? Главное – это Дом, в котором Вам предстоит жить!

Мы больше не делаем ремонт. Мы делаем всё, чтобы жильё стало Домом!

  • Принимаем квартиру от застройщика.
  • Создаём индивидуальные дизайн-проекты.
  • Выполняем подготовительные, ремонтные и отделочные работы любого уровня сложности.
  • Разрабатываем планировочное решение с эргономичной расстановкой мебели.
  • Работаем с производителями мебели.
  • Подбираем, доставляем и собираем мебель.
  • Подбираем, доставляем и подключаем бытовую технику.
  • Подбираем элементы декора.
  • Делаем уборку.

Команда компании «ВОТ&ДОМ» объединяет всё то, что помогает превращать квадратные метры в настоящий Дом.

фото предоставлены компанией «ВОТ&ДОМ»
фото предоставлены компанией «ВОТ&ДОМ»

Вот что мы взяли на вооружение, чтобы процесс преображения Дома проходил быстро и комфортно:

Поточный метод работы

Опытным путём мы выяснили: нанимать армию плиточников и десантировать каждого на отдельный объект в одно и тоже время — неэффективно и нерентабельно. Мы отбираем классных штучных специалистов. Они приходят на объект, когда это необходимо, и когда поле для их работы готово. Не раньше и не позднее. Работа становится бесперебойной и ритмичной.

Личный кабинет

Это ваш личный центр управления ремонтом.

24 часа в сутки из любой точки мира Вы:

– наблюдаете за ходом работ;

– контролируете движение финансов;

– получаете фото- и видеоотчёты

Свой маркетплейс

У нас большой пул партнёров: это крупные производители и поставщики всего, что нужно для ремонта и Дома. Благодаря партнёрским отношениям мы предлагаем отделочные материалы, мебель, встроенную технику и многое другое по особенным ценам, которые недоступны розничным и даже мелкооптовым покупателям.

фото предоставлены компанией «ВОТ&ДОМ»
фото предоставлены компанией «ВОТ&ДОМ»

Принцип одного окна

Проблема каждого, кто начинает ремонт и обустройство дома, в том, что приходится нанимать десяток разных подрядчиков, самому ездить по магазинам, искать лучшие цены. Каждому, кто обращается в «ВОТ&ДОМ», мы стараемся предложить всё, чтобы квадратные метры превратились в настоящий Дом: от подготовки и отделочных работ до финальных штрихов в виде монтажа техники и выбора декора.

Компания «ВОТ&ДОМ» успешно работает и с коммерческими помещениями.

Чтобы стать эффективным инструментом бизнеса, помещение должно учитывать характер бизнеса, количество сотрудников, потребности и поток клиентов. Например, стяжка пола на складе должна быть особо прочной и идеально ровной — такой эффект достигается полусухой стяжкой.

Ламинат в офисном оупен-спейсе должен обладать повышенной износоустойчивостью, а мебель в кафе должна быть не только удобной и функциональной, но выдерживать повышенные нагрузки.

Все эти детали наши специалисты учитывают на самом раннем этапе работы, и смета включает материалы, которые отвечают целям помещения.

Нередко владельцы и арендаторы коммерческих помещений вынуждены искать десяток разных подрядчиков: одни возводят перегородки или занимаются отделкой, другие – коммуникациями, третьи монтируют сигнализацию или видеонаблюдение, а заказчики сами ищут мебель. Это сложно и неизбежно приводит к конфликтам, переделкам и задержке срока сдачи объекта.

И вновь работает принцип одного окна. Доверив нам работы по обустройству объекта, Вы получите готовое для работы пространство, отвечающее целям конкретного бизнеса.

Если Вы всё ещё не решились на ремонт — сейчас самое время начать.
Вместе с компанией «ВОТ&ДОМ».

«ВОТ&ДОМ».
Всё, чтобы жильё стало Домом.

предоставлены компанией «ВОТ&ДОМ»
предоставлены компанией «ВОТ&ДОМ»

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