Озеро Сестрорецкий Разлив решили спасать и выпустят в него миллион личинок щуки

Экологию в озере Сестрорецкий разлив в Петербурге улучшат с помощью хищных рыб. Комитет по природопользованию намерен потратить на это 5 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к бюджету комитета, представленной на слушаниях в городском парламенте 30 августа.

Из документа следует, что в 2016 году в Сестрорецком разливе обнаружили кишечную палочку. «Источниками загрязнения воды рек Сестра и Чёрная являются сбросы сточных вод от посёлка Черная Речка, железной дороги, многочисленных садоводств», -сказано в пояснительной записке. По данным комитета, специалисты исследовали озеро и обнаружили, что 86 процентов рыб в нем поражены токсикозом, при этом из 45 обследованных рыб у 17 были найдены паразиты. Помочь водной системе чиновники решили с помощью хищных рыб. В озеро в 2019 году планируется выпустить 36,2 тысячи сеголеток-годовиков судака и 1,1 млн личинок щуки. Кроме того, планируется скосить водную растительность. На все эти работы хотят потратить 5 млн рублей.

Исследования озера проводились в течение нескольких лет. Так, еще в 2015 году были взяты пробы воды в реке Сестра, результаты показали превышение по ртути. Всего, среди отобранных проб 63% не соответствовали нормативам.