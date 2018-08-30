Семикомнатные апартаменты, дача на Рублёвке, "Мерседес" и "Лексус". Навальный рассказал, как живёт глава Пенсионного фонда

Качество жизни руководителя Пенсионного фонда России оценили в Фонде борьбы с коррупцией. Имущество Антона Дроздова уложилось в скромные 970 млн рублей при официальной годовой зарплате в четыре миллиона. сообщается на сайте основателя ФБК, оппозиционера Алексея Навального, 30 августа.

По информации ФБК, семье Дроздовых принадлежит семикомнатная квартира площадью 335,5 кв. м в элитном доме на Патриарших прудах. О ней было известно ещё в 2014 году, тогда «Новой газете» прокомментировали в Пенсионном фонде, что жильё покупалось ещё в 2009 году «за значительно меньшую сумму», чем 240 миллионов рублей, о которой говорил Навальный. Сейчас ФБК оценивает стоимость квартиры в 490 миллионов рублей.

К апартаментам прилагаются два подземных машиноместа в этом же доме, каждое из них оценивается в четыре миллиона рублей. Парковка не пустует, там хранятся Mercedes-Benz GL и Lexus LS.

Кроме того, родственникам Дроздова принадлежат две квартиры в доме на улице Долгоруковской около Садового кольца. По оценкам фонда, их общая стоимость составляет около 60 миллионов рублей.

Для отдыха за городом имеется дом в элитном посёлке Николино на Рублёвке. Дача, по даннам ФБК, укладывается в 570 млн рублей. А её хозяйка — тёща Дроздова, Наталья Андреевна Демчинская, 1939 года рождения.

«И как это бывает часто с пожилыми родственниками крупных чиновников, её жизнь с выходом на пенсию только началась. 30 декабря 2009 года, в возрасте 70 лет, она получила в дар участок площадью 33 сотки, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 метров. Получила она это все от своей дочери, Ольги Демчинской, — жены чиновника Дроздова», — сообщается на сайте ФБК.

По оценкам ФБК, имущество семьи Дроздовых оценивается почти в миллиард, если точнее – то в 970 млн рублей.