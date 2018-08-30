Бизнесмен Мусаев купил российский Forbes и вернул ушедшего со скандалом Николая Ускова

Бывший владелец российской версии делового издания объявил о согласии расстаться со своим активом. Сумма сделки не называется.

Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у Александра Федотова 100-процентную долю «AC РУС МЕДИА». Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание российского Forbes. Об этом 30 августа сообщает РБК со ссылкой на медиагруппу ACMG, в которую входит российский Forbes.

Первые кадровые перестановки не заставили себя ждать. В издание вернулись уволенные Федотовым бывший топ-менеджер ACMG Наталья Гандурина и экс-главный редактор Николай Усков. Гандурина станет издателем, а ушедший со скандалом Усков займет кресло редакционного директора.

Смена владельца издания сказалась и на ранее поданных исках Ускова и Гандуриной к Федотову, и на встречном иске бизнесмена к своему бывшему главреду. Сейчас они отозваны.

Напомним, что издание «Коммерсант» называет Мусаева зятем Рамазана Абдулатипова, бывшего главы Дагестана. Медиахолдинг ACMG стал владельцем российского Forbes в 2015 году, выкупив права у немецкого издательского дома Axel Springer. В начале июня с поста главного редактора за «неудовлетворенность качеством работы и систематические нарушения трудовой дисциплины» был уволен Николай Усков.