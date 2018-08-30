ЦБ РФ исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций

Банк России решил исключить сведения об ООО «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций.

«Банк России 30 августа 2018 года принял решение об исключении сведений об обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании ''Домашние деньги'' из государственного реестра микрофинансовых организаций», – говорится в сообщении мегарегулятора.

В конце апреля 2018 года микрофинансовая организация "Домашние деньги" впервые допустила технический дефолт, позже компания направляла кредиторам предложения о реструктуризации долгов.

18 августа «Домашние деньги» сообщили кредиторам, что предлагают принять участие в реструктуризации с целью обеспечения возможности восстановления бизнеса и расчета со всеми кредиторами. В том числе, компания предлагала создать акционерное общество, в которое кредиторы могли бы передать денежные требования с фиксацией их размера по состоянию на 1 сентября текущего года.

Ранее, 14 августа, Русский Трастовый банк в лице АСВ подал в арбитражный суд Москвы иск к совладельцу и председателю совета директоров «Домашних денег» Евгению Бернштаму. Позже Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения до 28 сентября.