Трамп: Президента CNN нужно уволить

Американский лидер Дональд Трамп высказался за увольнение президента CNN Джеффа Закера. Об этом политик написал на своей странице в "Твиттере".

По словам Трампа, его увольнение необходимо, если телеканал не хочет лишиться доверия аудитории.

«Маленький Джефф Закер отвратительно выполняет свою работу, у него никчемные рейтинги, а AT&T следует уволить его, чтобы сохранить доверие», — заявил Трамп.

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2018 г.

Он уточнил, что телеканал не в состоянии нормально функционировать из-за «ненависти и сильнейшей предвзятости», с которой происходит освещение деятельности президента США.

Ранее CNN ответил в "Твиттере" президенту США Дональду Трампу на его обвинения в публикации недостоверной информации.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал не читать материалы в СМИ, которые ссылаются на "анонимные источники", после того, как несколько дней назад один из источников телеканала CNN признался в недостоверности переданной телеканалу информации.