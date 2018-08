Трамп: Президента CNN нужно уволить

Американский лидер Дональд Трамп высказался за увольнение президента CNN Джеффа Закера. Об этом политик написал на своей странице в "Твиттере".

По словам Трампа, его увольнение необходимо, если телеканал не хочет лишиться доверия аудитории.

«Маленький Джефф Закер отвратительно выполняет свою работу, у него никчемные рейтинги, а AT&T следует уволить его, чтобы сохранить доверие», — заявил Трамп.

The hatred and extreme bias of me by @CNN has clouded their thinking and made them unable to function. But actually, as I have always said, this has been going on for a long time. Little Jeff Z has done a terrible job, his ratings suck, & AT&T should fire him to save credibility!