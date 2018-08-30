«Яндекс» удалил ссылки на пиратские видео. Ранее компания была не согласна с требованиями Роскомнадзора

Российский поисковик решил удалить спорный контент из своего сервиса «Яндекс.Видео», чтобы «минимизировать риск блокировки».

«Яндекс» выполнил требования Роскомнадзора, удалив ссылки на видеоролики «Газпром-медиа», которые распространяли пираты. По словам пресс-службы поисковика, это сделано для того, чтобы не доставлять неудобств пользователям и минимизировать риск возможной блокировки.

При этом «Яндекс», как и раньше, считает требования надзорного органа незаконными. Ранее поисковик назвал претензии к их сервису «необоснованными и не соответствующими законодательству».

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что требования его ведомства законны, а поисковику грозит блокировка при неисполнении требований.

Напомним, что 28 августа стало известно о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео», с которого необходимо за три дня удалить спорный контент. Ранее российские ТВ-медиа отказались от сотрудничества с «Яндексом» и сняли свои прямые трансляции с его главной страницы. В бойкотном порыве объединились «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» и Первый канал. 24 августа Мосгорсуд удовлетворил иск ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» и обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом этих каналов.