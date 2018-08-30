Жилой квартал LIFE-Лесная подключают к системе водоснабжения

Группа компаний «Пионер»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступило к работам по подключению к централизованной системе водоснабжения жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная».

Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта запланирован на конец 2018 года. Сейчас в двух корпусах первого этапа строительства ведутся фасадные работы: монтаж навесного вентилируемого фасада и монтаж витражных конструкций лоджий. Внутри корпусов продолжаются отделочные работы, монтируются внутренние инженерные сети и лифтовое оборудование.

Работы ведутся и на строительных площадках последующих этапов строительства: во 2ой очереди, где уже возводится монолитный каркас 1го этажа, и в 3ей, где закончены работы по устройству шпунтового ограждения котлована и ведется работы по устройству свайного основания.

Группа компаний «Пионер»

Согласно графику работ ГУП «Водоканал», жилой квартал подключат к системе водоснабжения до 31 августа.

Жилой квартал LIFE-Лесная включает шесть жилых домов от 10 до 13 этажей на 1791 квартир, а также подземный паркинг, магазины и сервисы на первых этажах, супермаркет и детский сад. В жилом квартале предусмотрены места для отдыха, детские и спортивные площадки. Завершение строительства всего ЖК LIFE-Лесная общей площадью 195 тыс. кв. м намечено на 2020 год.

В первую очередь проекта вошли два корпуса в 11 и 13 этажей. В них запроектировано 480 квартир от студий до четырехкомнатных, которые можно приобрести с чистовой дизайнерской отделкой под ключ или с белой отделкой. На сегодняшний день в первых двух корпусах реализовано около 90% квартир. Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2018 года, завершение всего проекта общей площадью 195 тыс. кв. м намечено на 2020 год. Продажи осуществляются в соответствии с федеральным законом РФ №214-ФЗ.

Группа компаний «Пионер»

Справка о компании ГК "Пионер"

ЖК "Life на Лесной" - застройщик ООО "Петербургская инвестиционная фирма "Пионер", проектная декларация на сайте https://lifelesnaya.ru/o-proekte/dokumenty