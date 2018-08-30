СМИ назвали имена пойманных на допинге российских биатлонистов

Стали известны имена российских биатлонистов, нарушивших антидопинговые правила. Как сообщает «Чемпионат.com» в четверг, 30 августа, это Александр Печёнкин, Александр Чернышёв, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

Печёнкин (26 лет) — двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион Европы 2015 года. Чернышёв (25 лет) — серебряный призёр чемпионата Европы 2013 года. Слепцова (32 года) — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете. Устюгов (33 года) — двукратный олимпийский чемпион.

Все четверо подозреваются в употреблении запрещенных медицинских препаратов. Ранее сообщалось, что в течение 14 дней пойманные спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).