В Германии за сутки второй мигрант пострадал от кулаков неизвестных

Приезжий из Африки попал в больницу с тяжёлыми травмами после конфликта в немецком городе Зондерсхаузен. Об этом пишет газета Welt 30 августа.

По данным издания, накануне вечером между молодыми людьми произошёл спор, который перерос в драку. Агрессоры завалили 33-летнего мигранта из Эритреи на землю, били его ногами. Свидетели происшествия рассказали, что слышали во время конфликта ксенофобские высказывания. По данным полиции, в разбирательстве участвовали представители разных национальностей.

Это уже второй случай избиения мигранта в Германии за последние сутки. Ранее стало известно о нападении на приезжего из Сирии. Его покалечили железной цепью в Висмаре.