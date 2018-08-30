Иностранцы полюбили Петербург. Число зарубежных туристов впервые превысило российских

Количество зарубежных туристов в Петербурге впервые превысило число российских. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по развитию туризма, в январе – июне Северную столицу посетили 3,7 млн человек, из них 1,95 млн иностранцев и 1,85 млн – россиян.

До этого Петербург больше пользовался спросом у гостей из других российских регионов, хотя в последние три года доля заграничных гостей росла. Если в 2015 году их было 43% от общего турпотока, то в 2017 году уже 48%.

Росту зарубежного турпотока способствовало проведение чемпионата мира по футболу.

В даты мундиаля Петербург посетило около 1 050 000 туристов, из которых 650 тысяч – иностранные граждане, 400 тысяч – российские. Таким образом, без учета ЧМ, россияне сохранили численный перевес в составе гостей.

По данным комитета по туризму, больше всего иностранцев в первом полугодии прибыло в Северную столицу из Китая, Великобритании, Германии, США, Финляндии, Италии, Канады, Австралии и Испании. Самый большой прирост показали страны Латинской Америки и Ближнего Востока. Например, количество туристов из Филиппин, Египта и Марокко, побывавших в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата, в несколько раз превысило количество туристов за весь 2017 год, а число туристов из Эстонии, Финляндии, Аргентины и Бразилии практически сравнялось с показателями прошлого года.