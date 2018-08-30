На полигон «Красный Бор» купят систему защиты от беспилотников. Для борьбы с активистами и террористами

Комитет по природопользованию намерен потратить 8,3 миллиона рублей на систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ее установят вблизи полигона «Красный Бор».

О желании купить аппарат «Купол-С5» говорится в пояснительной записке комитета по природопользованию, представленной депутатам 30 августа на бюджетных слушаниях. Как сказано в документе, на полигоне «Красный Бор» накоплено более 700 тысяч тонн жидких токсичных отходов. «В случае попадания данных отходов за пределы полигона существует риск возникновения экологической катастрофы, так как полигон расположен в водоразделе двух рек – Тосны и Ижоры, которые впадают в Неву», – утверждают чиновники. Защитить полигон, по их мнению, нужно от террористов и от беспилотных летающих объектов, которые могут не просто записывать видео, но и сбросить на площадку взрывчатые вещества.

Чтобы оградить «Красный Бор» от посягательств на несанкционированную видеосъемку, а также от провокаций аварийных ситуаций и террористических актов, необходимо купить специальную технику. Как пишет комитет, единственным разработчиком подобной аппаратуры, способной перехватить беспилотник, является МЧС.

На слушаниях бюджета глава ведомства Игорь Григорьев отметил также, что судьба полигона «Красный Бор» определится в 2019 году. Рекультивацию планируется производить в рамках федеральной экологической программы, рассчитанной до 2024 года.