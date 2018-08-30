Прокуратура опасается повторения «Зимней вишни» в Петербурге. Пятиэтажный ТРК через суд обязали починить сигнализацию и очистить эвакуационные выходы

Единственный на 100-тысячный Пушкин торгово-развлекательный комплекс «Константиновский» работал с неисправной пожарной сигнализацией и захламленными эвакуационными выходами. Прокуратура нашла массовые нарушения и обратилась в суд.

Как сообщает 30 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга, Пушкинский районный суд частично удовлетворил исковые требования прокуратуры к ООО «Константиновский», это владелец одноименного ТРК в Пушкине.

Прокуратура просила обязать компанию в течение месяца привести комплекс в соответствие с пожарными требованиями. Перечисленные на двух листах нарушения во многом повторяли претензии к кемеровскому ТРК «Зимняя вишня».

При проверке пятиэтажного «Константиновского», в котором предоставлен широкий спектр услуг торгово-развлекательного характера, нашлись запертые на ключ противопожарные двери, неисправная противодымная вытяжная вентиляция, хранящиеся на лестничных клетках горючие материалы, не соответствующая проектной документации система автоматической противопожарной защиты в детском магазине. Частично отсутствовали дымовые извещатели и эвакуационные выходы.

Деятельность ТРК «Константиновский» по судебному определению была приостановлена с 19 июля. На прошлой неделе ограничения отменены, так как наиболее серьезные нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей, были устранены. Над остальными еще работают.

Трагедия в кемеровском ТРК произошла 25 марта. Из-за короткого замыкания случился пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. В момент ЧП в здании не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными.