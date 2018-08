Самый большой российский контейнеровоз везет в Сирию военный груз

Российское транспортное судно «Спарта-3» идёт из Новороссийска в сирийский порт Тартус.

«Спарта-3» везет в Сирию некий военый груз, который могут передать сирийским военным и союзникам президента Башара Асада на северо-западе страны. Об этом 30 августа сообщает издание Al Masdar News.

По данным журналистов, самый большой контейнеровоз в России доставит сирийцам военную технику, включая танки. Это уже не первое транспортное судно под российским флагом, которое направляется в Сирию.

«Спарту-3» уже заметили проходящим через Босфор, о чем в "Твиттере" сообщил Bosphorus Observer.

Ship of Interest: Russian government chartered, Russia flag Ro-Ro Sparta III transits Bosphorus en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria carrying military cargo for Oboronlogistika. pic.twitter.com/2GOvZ4lQbw