«Умереть, но сделать». Смольный отказывается от мозаики стоимостью 1 млрд рублей на трех новых станциях метро, чтобы закончить Фрунзенский радиус

Сроки открытия трех станций фиолетовой ветки метро оказались под угрозой срыва из-за отказа одного из подрядчиков от работ. В правительстве отреагировали мгновенно — отказались от мозаики за 1 млрд рублей и фактически поставили «Метрострою» ультиматум: либо станции будут сданы вовремя, либо компанию ждут кадровые изменения в топ-менеджменте.

Эскизный проект оформления наклонного хода станции "Проспект Славы"/Ленметроприпротранс

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курирующий транспортные вопросы, 30 августа посетил строящиеся станции метро «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Южная» и, как стало известно «Фонтанке», устроил метростроителям настоящую выволочку. У компании есть 10 дней на подготовку подробного плана работ, ход которых каждые 10 дней будет лично проверять Албин. Задача — умереть, но сделать станции в срок.

По условиям госконтракта стоимостью 29,6 млрд, сроком окончания работ компании «Метрострой» по строительству Фрунзенского радиуса – продолжения фиолетовой ветки метро в виде станций «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Южная» (вместе с депо) – значится 20 декабря 2018 года. По ходу года и чиновники Смольного, и генеральный подрядчик не раз говорили о том, что к этому времени все будет сделано.

Однако 29 августа один из субподрядчиков, компания «Смальта Мозаика», сообщил, что отказывается от работы в связи с отсутствием оплаты. Замдиректора компании Андрей Чесноков предсказал, что отказ «Смальта Мозаики» от продолжения художественных работ означает срыв сроков сдачи Фрунзенского радиуса – станции уже не успеют оформить, даже если художники прямо сейчас получат оплату, потому что художественное стекло для павильонов выпекается около 180 дней.

Вице-губернатор Игорь Албин, узнав об этом, пообещал «Фонтанке», что проверит информацию, и не соврал — буквально на следующий день чиновник отправился в объезд по подземельям строящихся станций. По итогам объезда было принято решение отказаться от мозаики, которая, по словам Албина, стоит 1 млрд рублей. Ее решено заменить другим решением с художественным стеклом. Соответствующее поручение прорабатывает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В «Смальта Мозаике» «Фонтанке» отказались подтверждать стоимость полотна и не стали комментировать заявление вице-губернатора.

Говоря на совещании об оформлении подземки, Игорь Албин, по данным «Фонтанки», припомнил и очень дорогие светильники, которые закупает метрополитен — по 85 тысяч за штуку, что в трехлетней временной перспективе превратилось в 300 млн рублей. В Петербургском метрополитене критику градоначальника ни на совещании, ни по звонку «Фонтанки» не прокомментировали. Однако участие Албина не ограничилось одной лишь критикой слишком дорогостоящего оформления.

«Обращаю внимание, что ход работ, которые мы только что посетили в рамках объезда, — неудовлетворительный, а это значит, что комитету по развитию транспортной инфраструктуры, службе заказчика и «Метрострою» необходимо осуществить очередной подвиг, чтобы в декабре текущего года выполнить поручение, данное губернатором, в полном объеме. Попытка показать, как наиболее готовую, станцию метро «Южная» меня тоже не впечатлила. Видимых улучшений я не обнаружил, мобилизации персонала нет. Вы каким образом предполагаете вводить в декабре текущего года в эксплуатацию три станции метро и депо?» – вопрошал у строителей Албин по итогам объезда, рассказывают участники совещания.

Вице-губернатор заявил, что на объекте работают сомнительные субподрядчики. В пример он привел компанию «Нордекс», которая на Фрунзенском радиусе занимается прокладкой инженерных сетей, подключением к сетям водоснабжения и водоотведения, переносом трамвайных линий и другими работами. Албин обратил внимание на то, что в городском правительстве про эту фирму вообще ничего не знают, а она, в свою очередь, даже «рельсы прямо уложить не способна». Он также отметил, что на объектах трудятся несколько субподрядчиков, которых выгнали со строительства «Санкт-Петербург арены», но конкретных названий не произнес.

Чиновник дал 10 дней для подготовки полноценной производственной программы и пообещал, что каждую декаду теперь будет проводиться объезд с его участием. Кроме того, в течение недели КРТИ подготовит совещание о перспективах развития метрополитена и положении компании «Метрострой» с участием губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

«У меня большое опасение, что мы имеем дело с выводом средств с объектов капитальных вложений. Может быть, пора правоохранителей подключать к этому делу? Авансы отдаются вовремя, а отчитаться не можем, рабоче-исполнительной документации нет. Каждый раз с авансами происходит какая-то эпопея, в то время как закупки делаются несвоевременно, а продукция получается некачественная. Тем не менее компания двинулась уже в Арабские Эмираты и Европу. Что вы там строить-то будете? Научитесь в Петербурге строить сначала, а потом показывайте свои преимущества», – обратился к «Метрострою» Албин.

Отдельно он отметил и то, что под постоянным пристальным вниманием губернатора в городе находится проблема с субподрядчиками и выплатами сотрудникам предприятия. На начало августа долги перед рабочими только в СМУ-11 составляли 29 млн рублей. По любому факту невыплат Смольный будет привлекать к работе инспекцию по труду и прокуратуру, заявил Албин, назвав это четким поручением губернатора.

По данным «Фонтанки», на закрытом совещании, которое прошло после расширенного, Игорь Албин сказал всем ответственным за проект что-то в духе: «Нужно умереть, но сделать метро вовремя». Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал о том, что на объекте есть 1,5-месячная задержка, но сразу несколько собеседников «Фонтанки» сообщили, что городские власти сейчас сделают все, чтобы сдать станции к декабрю – это принципиально важный момент для властей города. «Метрострою» фактически выставили ультиматум, и это последний шанс для компании удержаться в том виде, в котором она существует.

В компании не смогли прокомментировать «Фонтанке» ситуацию.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»