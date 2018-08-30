18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 68.08р
79.68р
17:25 30.08.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
30.08.2018 15:42
Печать

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в августе

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в августе

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в августе 2018 года.

6 лот ЖК NEWПИТЕР: завершены работы по устройству стяжки пола, штукатурке стен и монтажу наружных сетей. Сантехнические работы – на 90%. В августе строители приступили к благоустройству придомовой территории.

В 7 лоте ЖК NEWПИТЕР завершены штукатурные работы. Стяжка пола и вертикальное остекление выполнены на 90%. Устройство сантехники и электрики в доме находится на уровне 30%.

На территории жилого квартала NEWПИТЕР продолжается возведение общеобразовательной школы на 550 учеников.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Ленинградской области продолжается строительство лотов 7-21 и 8 (ЖК «Архитектор»).

В августе на секциях «А», «Б», «В» и «Г» в составе лота 7-21 строители приступили к устройству кровли. Внутри дома ведутся отделочные работы: оштукатуривание стен и заливка стяжки пола. Сантехника и электрика выполнена по 20-й этаж включительно.

В секциях «Д», «Е», «Ж» по 17-й этаж завершено оштукатуривание стен. В секции «Д» устройство надстроек выполнено на 80%; в секциях «Е» и «Ж» – на 90%. Кроме того, в августе на секции «Ж» приступили к устройству кровли.

В секциях «И», «К» устройство кровли завершено. Оштукатуривание стен выполнено по 17-й этаж включительно. Продолжаются сантехнические и слаботочные работы. Стяжка пола в квартирах полностью готова с 3 по 10-й этаж.

В составе лота 7-21 ЖК «Капитал» также предусмотрен пристроенный детский сад на 150 мест. В августе выполнялась внутренняя отделка, а также велись слаботочные, сантехнические и вентиляционные работы.

В составе проекта «Капитал» также ведется строительство жилого комплекса «Архитектор» (8 лот ЖК «Капитал»). Дом состоит из пяти секций. В составе секции 8.1 залиты стены третьего этажа; 8.2 – выполнено перекрытие над третьим этажом. В секции 8.3 приступили к монолиту стен четвертого этажа, а на секциях 8.4 и 8.5 готовится заливка плиты перекрытия над первым этажом.

В Выборгском районе, на проспекте Тореза, 77, продолжается возведение жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка» у границ с одноименным парком. В августе завершена кирпичная кладка пятого этажа со второй по пятую секции. 

На Петровском острове продолжается строительство многофункционального комплекса AVATAR. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2018 года. В настоящий момент ведется сдача индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) теплоснабжающей организации. На механизированной автоматической парковке продолжается монтаж подъемных механизмов. Завершаются фасадные и кровельные работы. Внутри продолжаются сантехнические, вентиляционные и слаботочные работы. В августе строители приступили к выполнению отделки мест общего пользования по дизайн-проекту. Выполнена подготовка под устройство дорожного покрытия территории МФК.

В ЖК «Город мастеров» в Калининграде продолжается строительство третьей очереди, состоящей из четырех жилых домов: №12, 13, 14, 15.

На доме №13 завершается кладка внутренних перегородок. На доме №14 завершены кровельные и фасадные работы. На домах №12, 13 и 15 продолжается устройство кровли, ведутся фасадные работы и монтаж остекления.

Также в домах №12, 14 и 15 в августе были начаты работы по устройству внутренних сетей, водопровода, газа, канализации и отопления.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство  № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) -  застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-80/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», разрешение на строительство № 78-013-0358-2016 от 23.12.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" -  застройщик ООО «Норд Вэй», разрешение на строительство №RU 393 10000-738/2014МО от 17.10.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 


 

Новости компаний
Группа компаний «Пионер»
30.08.2018 16:23

Жилой квартал LIFE-Лесная подключают к системе водоснабжения

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступило к работам по подключению к централизованной системе водоснабжения жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная»
АО «Строительный трест»
30.08.2018 15:42

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в августе

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в августе 2018 года
Ленстройтрест
30.08.2018 13:32

Детский сад в ЖК «Янила Кантри» строится с опережением графика

На строительной площадке голландского квартала «Янила» завершаются работы по устройству монолитного каркаса здания детского сада. Следующим этапом на объекте станут кровельные работы, монтаж оконных блоков и дверей, возведение внутренних перегородок, облицовка фасадов
АО «Строительный трест»
30.08.2018 11:37

В жилом комплексе OSTROV открыт новый детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте, 5, открылся муниципальный детский сад, рассчитанный на 75 детей.
Setl Group
30.08.2018 11:00

Setl Group публикует финансовые результаты МСФО за 1 полугодие 2018 года

По итогам 1 полугодия 2018 г. валовая прибыль Холдинга Setl Group составила 7,2 млрд., что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль увеличилась относительно 1 полугодия 2017 г. на 55% и составила более 1,5 млрд. руб.
ГК «Эталон»
29.08.2018 16:20

ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовало жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Комплекс LIKE/ПСК
29.08.2018 13:50

Владельцы апартаментов Like смогут получать до 17,3% годовых

Строительный холдинг «ПСК» и управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью» заключили соглашение на обслуживание апарт-комплекса Like на Политехнической улице и представили программы доходности
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.08.2018 12:56

Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»

Авиабилеты на популярные направления от 1 827 рублей на вылеты до конца марта от «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.08.2018 11:27

«Аэрофлот» на 12% увеличивает количество билетов по "плоским" тарифам

Начиная с зимнего сезона 2018-2019 гг. ПАО «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2018 11:05

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Компании «Кузбассразрезуголь»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «УК «Кузбассразрезуголь» кредитную линию с лимитом до 4 млрд руб.
ГК «Полис Групп»
28.08.2018 17:52

Комиссия конкурса «Лидер строительного качества - 2018» посетила ЖК «Полис на Неве»

Члены комиссии конкурса «Лидер строительного качества-2018» посетили жилой комплекс «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, 44.
«Главстрой-СПб»
28.08.2018 16:33

«Росвоенипотека» аккредитовала новые объекты «Главстрой – Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об аккредитации ФГКУ «Росвоенипотека» 11 корпусов в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» по программе «Военная ипотека». Кредит на квартиры на новых объектах военнослужащие могут оформить в Сбербанке и Банке «Санкт-Петербург»