Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в августе

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в августе 2018 года.

6 лот ЖК NEWПИТЕР: завершены работы по устройству стяжки пола, штукатурке стен и монтажу наружных сетей. Сантехнические работы – на 90%. В августе строители приступили к благоустройству придомовой территории.

В 7 лоте ЖК NEWПИТЕР завершены штукатурные работы. Стяжка пола и вертикальное остекление выполнены на 90%. Устройство сантехники и электрики в доме находится на уровне 30%.

На территории жилого квартала NEWПИТЕР продолжается возведение общеобразовательной школы на 550 учеников.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Ленинградской области продолжается строительство лотов 7-21 и 8 (ЖК «Архитектор»).

В августе на секциях «А», «Б», «В» и «Г» в составе лота 7-21 строители приступили к устройству кровли. Внутри дома ведутся отделочные работы: оштукатуривание стен и заливка стяжки пола. Сантехника и электрика выполнена по 20-й этаж включительно.

В секциях «Д», «Е», «Ж» по 17-й этаж завершено оштукатуривание стен. В секции «Д» устройство надстроек выполнено на 80%; в секциях «Е» и «Ж» – на 90%. Кроме того, в августе на секции «Ж» приступили к устройству кровли.

В секциях «И», «К» устройство кровли завершено. Оштукатуривание стен выполнено по 17-й этаж включительно. Продолжаются сантехнические и слаботочные работы. Стяжка пола в квартирах полностью готова с 3 по 10-й этаж.

В составе лота 7-21 ЖК «Капитал» также предусмотрен пристроенный детский сад на 150 мест. В августе выполнялась внутренняя отделка, а также велись слаботочные, сантехнические и вентиляционные работы.

В составе проекта «Капитал» также ведется строительство жилого комплекса «Архитектор» (8 лот ЖК «Капитал»). Дом состоит из пяти секций. В составе секции 8.1 залиты стены третьего этажа; 8.2 – выполнено перекрытие над третьим этажом. В секции 8.3 приступили к монолиту стен четвертого этажа, а на секциях 8.4 и 8.5 готовится заливка плиты перекрытия над первым этажом.

В Выборгском районе, на проспекте Тореза, 77, продолжается возведение жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка» у границ с одноименным парком. В августе завершена кирпичная кладка пятого этажа со второй по пятую секции.

На Петровском острове продолжается строительство многофункционального комплекса AVATAR. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2018 года. В настоящий момент ведется сдача индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) теплоснабжающей организации. На механизированной автоматической парковке продолжается монтаж подъемных механизмов. Завершаются фасадные и кровельные работы. Внутри продолжаются сантехнические, вентиляционные и слаботочные работы. В августе строители приступили к выполнению отделки мест общего пользования по дизайн-проекту. Выполнена подготовка под устройство дорожного покрытия территории МФК.

В ЖК «Город мастеров» в Калининграде продолжается строительство третьей очереди, состоящей из четырех жилых домов: №12, 13, 14, 15.

На доме №13 завершается кладка внутренних перегородок. На доме №14 завершены кровельные и фасадные работы. На домах №12, 13 и 15 продолжается устройство кровли, ведутся фасадные работы и монтаж остекления.

Также в домах №12, 14 и 15 в августе были начаты работы по устройству внутренних сетей, водопровода, газа, канализации и отопления.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-80/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», разрешение на строительство № 78-013-0358-2016 от 23.12.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" - застройщик ООО «Норд Вэй», разрешение на строительство №RU 393 10000-738/2014МО от 17.10.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/