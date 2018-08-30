В ФАС противятся индексации тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что ведомство не поддерживает инициативу Минэкономразвития по индексации тарифов на коммунальные услуги. Он предложил только локальные повышения.

Артемьева 30 августа цитирует «Российская газета». Он однозначно заявил позицию ФАС, согласно которой ведомство не согласно с намерением Минэкономразвития провести индексацию тарифов из-за возросшего НДС. Однако локальные повышения антимонопольщик допускает. По его мнению, рост может быть обоснован только в тех регионах, где тарифы занижены. «Поднимать всем – это абсурдная история», – считает глава службы. В двух третях регионов, продолжил Артемьев, коммунальные услуги и без того экономически не обоснованы.

Вслед за Минэкономразвития индексировать тарифы на 4% с 2019 года предложили и в Минэнерго.