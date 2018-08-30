В ФАС противятся индексации тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что ведомство не поддерживает инициативу Минэкономразвития по индексации тарифов на коммунальные услуги. Он предложил только локальные повышения.
Артемьева 30 августа цитирует «Российская газета». Он однозначно заявил позицию ФАС, согласно которой ведомство не согласно с намерением Минэкономразвития провести индексацию тарифов из-за возросшего НДС. Однако локальные повышения антимонопольщик допускает. По его мнению, рост может быть обоснован только в тех регионах, где тарифы занижены. «Поднимать всем – это абсурдная история», – считает глава службы. В двух третях регионов, продолжил Артемьев, коммунальные услуги и без того экономически не обоснованы.
Вслед за Минэкономразвития индексировать тарифы на 4% с 2019 года предложили и в Минэнерго.
Справка:
24 июля 2018 года Госдума увеличила НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. «За» голосовали только члены фракции «Единая Россия». Ранее в Минфине подсчитали, что повышение НДС должно принести федеральному бюджету 633,5 млрд рублей в 2019 году. В 2020 и 2021 годах казна благодаря увеличению налога должна вырасти на 678 и 728 млрд соответственно. В начале августа документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга