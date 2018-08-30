Общественная палата запустила всероссийский опрос, чтобы выяснить ситуацию с благотворительностью

Общественная палата РФ решила провести исследование, которое поможет проанализировать ситуацию в сфере благотворительности во всех регионах России.

На сайте палаты представлены две анкеты. Одна для профессионалов и волонтеров, работающих в благотворительных организациях, другая — для всех граждан, которые уже жертвуют средства на благотворительность либо по какой-то причине пока к этому не готовы.

Инициатором опроса выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

По его словам, в сфере благотворительности очень быстро происходят изменения, появляются новые темы для обсуждения и вопросы, которые требуют совместных решений государства, НКО и бизнеса. Данный опрос, по мнению Ткаченко, в частности, должен помочь с решением такой острой проблемы, как мошенничество в благотворительности.

«Мы считаем важным проведение такого опроса, чтобы лучше понять, что происходит с благотворительностью, проанализировать ситуацию в сфере благотворительности во всех регионах Российской Федерации, и, возможно, предложить какие-то решения или вынести на обсуждение вопросы, которые выявит наше исследование», — сказал Ткаченко.

Отмечается, что опрос анонимный и результаты будут использоваться в обобщенном виде.