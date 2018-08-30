УЕФА оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч евро по итогам матча Лиги Европы с минским «Динамо»

Футбольный клуб «Зенит» оштрафован за поведение своих болельщиков в первом матче 3-го отборочного раунда квалификации Лиги Европы против минского «Динамо» в столице Белоруссии 9 августа. Как сообщает пресс-служба УЕФА, петербургской команде придется заплатить 20 тысяч евро за поведение своих болельщиков.

Напомним, матч завершился сенсационным разгромом «Зенита» со счетом 0:4. Расстроенные фанаты сине-бело-голубых бросали на поле зажигалки, файеры и пытались прорваться на площадку.

В ответной игре в Петербурге 16 августа «Зенит» сумел отыграться, победив 8:1, благодаря чему вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.