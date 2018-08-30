В Петербурге одобрили строительство еще одного храма. Церковь хотят поставить на месте единственного благоустроенного сквера на Канонерке

Храм возведут на месте единственного благоустроенного сквера на Канонерском острове в Петербурге. Комиссия по землепользованию и застройке во главе с вице-губернатором Игорем Албиным 30 августа одобрила строительство, сообщил «Фонтанке» источник, присутствовавший на заседании.

В июле администрация Кировского района провела публичные слушания, по итогам которых посоветовала городской комиссии «подготовить рекомендацию» о предоставлении приходу разрешения на условно разрешенный вид строительства на территории сквера.

Заявитель – православная местная религиозная организация «Приход храма святых равноапостальных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове Санкт-Петербурга», прописана за пределами не только Канонерки, но и Кировского района. Организация зарегистрирована на набережной реки Монастырки, дом 1, литера Г.

Жители не против строительства храма, однако они возражали против избранного заявителем участка. «Мы против строительства храма на участке за домом №7 вблизи стадиона», – говорится в коллективном обращении 107 жителей. По их словам, участок был благоустроен на бюджетные деньги в августе 2017 года, а саженцы успешно пережили зиму и пошли в рост. Главный аргумент: сквер – это единственнное место для отдыха вдали от ЗСД. Местные жители просили внести территорию в список зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Но не были услышаны.

По сведениям жителей, благоустройство сквера обошлось в 17 млн рублей. Если землю отдадут приходу, немалые бюджетные средства, по их словам, будут потрачены впустую.

Противники уничтожения сквера ради строительства церкви были готовы идти на компромисс и предложили альтернативный участок для возведения религиозного объекта – за домом 12/2 по Канонерскому острову. В настоящее время место используется под стоянку строительной техники и склад песка для вывоза.

Жителей возмущает то, что на Канонерском острове, куда можно добраться только по подземному и небезопасному для пешеходов тоннелю, нет собственных поликлиники и аптеки, хотя население острова составляет порядка 4 тысяч человек.

В 2015 году аборигены предлагали использовать территорию сквера под строительство детского сада, так как другие аналогичные учреждения на острове не соответствуют уровню шума. «Но нам говорили на собраниях и встречах, что нельзя», – негодовали жители на слушаниях в июле этого года.

Аргументы сторонников строительства храма на слушаниях выглядели однотипно. Среди высказавшихся в пользу храма на месте сквера – ООО «Илим Тимбер» и Сибирский горно-металлургический альянс (СиГМА), связанные с петербургскими братьями-миллиардерами Михаилом и Борисом Зингаревичами.