Россия проведет крупнейшие военные учения в Средиземном море у берегов Сирии

С 1 по 8 сентября в Средиземное море выйдут 25 кораблей ВМФ РФ во главе с крейсером «Маршал Устинов» для того, чтобы провести учебные маневры. Им на помощь придут и 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, самолеты Ту-142, Ил-38, а также истребители Су-33. Российская армия отработает обеспечение безопасности мореплавания в регионе и действия авиации. Об этом 30 августа сообщает Министерство обороны.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российские военные проведут учения и у берегов Сирии, что вызвано сложной обстановкой в регионе. «Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», – цитирует Пескова РБК.

Напомним, накануне МО РФ сообщало о том, что в Идлибе готовится провокация с использованием химоружия. Она станет предлогом для массированного авиа- и ракетного удара коалиции США по правительственным войскам Сирии.