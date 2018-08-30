За молчание о готовящемся в Петербурге джихаде суд приговорил задержанного за вербовку в террористы к штрафу в 20 тысяч рублей

Еще один из задержанных после теракта в метро Петербурга иностранцев приговорен за несообщение о преступлении. Почерпнутую в чатах в WhatsApp информацию о намерении устроить в Северной столице джихад Искандер Нурбаев до правоохранительных органов не донес, за что был наказан штрафом.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, 30 августа решение принял Ленинский районный суд. Нурбаев состоял в двух чатах в мессенджере WhatsApp. Администратором первого, «Ахли сунна вал жамоьа», был Азизбек Рустамов, которого сегодня же приговорили к шести годам колонии. Второй чат, Lymoniy suhbat, создал Исламбек Ойбек.

Нурбаев, как установил суд, к джихаду не призывал, но за перепиской следил. Участники обсуждали пользу деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство» и размышляли, как воплотить ее идеалы в Петербурге. Чтение стоило Нурбаеву 70 тысяч рублей штрафа, но долгое пребывание в СИЗО облегчило его финансовую ношу до 20 тысяч.

Также штрафом отделался еще один участник этих чатов, Шухрат Сатымбаев.

Восемь человек были задержаны по подозрению в вербовке в террористы на следующий день после взрыва в петербургском метро www.fontanka.ru/2017/04/06/188/. Установить их связь с исполнителями и организаторами теракта не удалось.