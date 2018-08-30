Kelly Services: поправки об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров вряд ли реально будут работать

В крупнейшей международной компании, предоставляющей решения по аутсорсингу и управлению персоналом с 1946 года, – Kelly Services CIS – заявили, что предложение президента Владимира Путина ввести ответственность, вплоть до уголовной, за увольнение сотрудников предпенсионного возраста трудно будет претворить в жизнь.

– Поправки об уголовной ответственности вряд ли реально будут работать, – сказала 30 августа «Фонтанке» директор по маркетингу компании Жанна Волкова. – Работодатели будут использовать для отказа в приёме на работу или увольнения сотрудников разрешенные законом формулировки (несоответствие опыту, недостаточное знание языка и т.д.) без каких-либо рисков для себя. Увольнение также может быть осуществлено на основании сокращения штата, несоответствия должности и по дисциплинарным причинам. Доказать неприем на работу или увольнение по возрасту для сотрудников будет крайне сложно.

В то же время Волкова отметила, что если сотрудник эффективен на своей позиции, то, конечно, никто не будет от него избавляться, сколько бы ему ни было лет.

– Но, что важно, надо помнить всем возрастным сотрудникам: когда они выйдут на рынок труда, то, возможно, не смогут найти работу того же уровня, что у них была в предыдущие годы, – считает она. – Поэтому, когда к нам обращаются взрослые сотрудники, которых что-либо не устраивает на текущем месте работы и они ищут перемен, мы рекомендуем не увольняться до тех пор, пока не получено официальное приглашение на другую работу. Очень опасно в наше время увольняться «в никуда».

Напомним, что накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам и изложил свое видение пенсионной реформы. Он предложил шесть пунктов по ее смягчению.