Российских биатлонистов подозревают в употреблении допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о том, что четыре российских спортсмена заподозрены в употреблении запрещенных медицинских препаратов.

«В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого мы будем вправе огласить их фамилии», – об этом 30 августа сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Отмечается, что трое из нарушителей уже завершили спортивную карьеру, а один до сих пор выступает за национальную сборную.

Российский союз подчеркнул, что с нулевой толерантностью относится к нарушителям антидопинговых правил. Последний раз российский биатлонист был пойман за использование запрещенных препаратов в 2013 году.

Напомним, что российские биатлонисты на прошедшей Олимпиаде в корейском Пхёнчхане выступали под нейтральным флагом из-за допингового скандала. Они установили антирекорд, оставив страну без медалей в этом виде спорта.