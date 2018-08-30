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Отвлечь население от пенсионной реформы. Как в Петербурге начался процесс по делу о пытках в отделе полиции

Женщины встали грудью за экс-оперативников 70-го отдела Невского района, обвиняемых в издевательствах над задержанными. По мнению защитниц полицейских, уголовное дело проплатил Дагестан, а журналисты выполняют заказ по снятию соцнапряженности.

Отвлечь население от пенсионной реформы. Как в Петербурге начался процесс по делу о пытках в отделе полиции

Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Невский районный суд Петербурга 30 августа провел первое слушание по делу о пытках в отделе полиции. Перед процессом подсудимого Котенко госпитализировали в тюремную больницу с тяжелым заболеванием.

В коридоре Невского суда родственники подсудимых впечатлились вниманием журналистов и заподозрили СМИ в корыстных целях. Было высказано категоричное предположение, что корреспонденты приехали только для того, чтобы отвлечь население от пенсионной реформы.

– У нас же все госСМИ! Скажите, кто проплатил заказ? – выступала самая активная защитница.

По версии обвинения, в апреле и мае 2017 года шестеро оперативников Невского УМВД применили необоснованное насилие к задержанным. Мужчинам, как следует из материалов, жгли ноздри и поливали спину кипятком в надежде добиться признания в преступлениях. 

Осенью 2017 года были арестованы и.о. замначальника 70-го отдела полиции Михаил Антоненко, оперуполномоченные Кирилл Бородич, Александр Ипатов, Сергей Котенко, бывшие замначальника того же отдела Артем Морозов и оперативник Андрей Барашков. Им, в зависимости от предполагаемых ролей, вменили превышение полномочий с применением насилия, служебный подлог, злоупотребление, грабеж и незаконный оборот оружия.

Уже во время заседания родственники и обвиняемые активно выступали за удаление телекамер из зала.

– Достаточно, чтобы пресса записала в свой блокнот», – сказал Артем Морозов.

Защитник Александра Ипатова и вовсе предложил закрыть процесс из-за его «одиозности». В итоге судья Наталья Гордеева запретила только съемку.

Далее она поинтересовалась, кто из родственников намерен давать показания, и попросила их покинуть зал.

– Выходи, свидетелем потом будешь»,  – перешепнулись девушки.

Как отметил адвокат Михаил Ратнер, у его подзащитного Сергея Котенко диагностировали онкологическое заболевание. Сейчас он находится под присмотром врачей в больнице УФСИН Гааза. 

Заседание отложили на 25 сентября. Тележурналисты выставили камеры у зала, чтобы записать комментарий адвоката Дмитрия Герасимова, представляющего интересы потерпевшего. Мужчина родом из Дагестана, сейчас он находится дома, но в будущем планирует принять участие в суде. Но родственница одного из полицейских не дала корреспондентам даже задать вопрос.

– Мы живём в России. У Дагестана что, столько денег много, чтобы вот так наших ребят.... я тоже мусульманка. Так нельзя иметь людей. Ребят незаконно держат. Вы кого защищаете?», – спросила она.

– Суд разберётся, кто виноват», – ответили ей журналисты.

– А вы кто такие, проданные! За деньги готовы любого защищать», – парировала дама.

– Потом ее внимание переключилось на джинсы и волосы корреспондента «Росбалта» Ильи Давлятчина. Женщина выступила выступила в роли модного цензора.

– Петуха сними с головы. В суд надо ходить с галстуком», – объявила она и отправилась на выход.

Елена Ваганова,

«Фонтанка.ру»

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